Vigliano, la Biblioteca chiude per agosto: ecco quando riapre

Chiude la Biblioteca di Vigliano Biellese. Lo annuncia il Comune sul proprio sito: “La Biblioteca civica Aldo Sola ha preparato per voi una serie di proposte interessanti e adatte ad ogni età: affrettatevi, siete ancora in tempo a farne scorta: la nostra biblioteca chiude dal 22 agosto al 2 settembre. In tutto il resto del tempo siamo aperti, come sempre, dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.00. Un libro per le tue vacanze alla Biblioteca "Aldo Sola", chiusa dal 22 agosto al 2 settembre. Pronti per le vacanze? Per rilassarsi al mare, al lago o in montagna non puo’ mancare un buon libro! Restate a casa? Un libro è ciò che ci vuole per viaggiare con la fantasia in luoghi mai visti, nel passato e nel futuro”.