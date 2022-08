Biella, un bikini tra gli oggetti dimenticati sul bus in questi giorni, foto Pixabay

Si trova all'ufficio oggetti smarriti del Comune di Biella, un bikini ancora con etichetta comprato in un centro commerciale della zona.

Il due pezzi è stato dimenticato dentro al sacchetto del negozio dove è stato acquistato sul bus 864, ed è stato ritrovato nella giornata di lunedì 1 agosto alle ore 8.

Al momento, l'indumento si trova nell'ufficio in via Tripoli a Biella aperto dalle 8,30 alle 12,30, ed è in attesa del proprietario che dovrà dimostrare di sapere il colore, dove è stato acquistato e il prezzo, visto che dentro al sacchetto c'è ancora anche lo scontrino.