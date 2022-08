Apericena sul Lago di Viverone con Club Alfa Romeo Biella

Continua la rassegna estiva di appuntamenti di Club Alfa Romeo Biella: il prossimo evento in programma sarà l’Apericena sul Lago di Viverone, organizzato per sabato 27 agosto, con il patrocinio del Comune di Viverone. La bellezza del paesaggio e la buona cucina saranno i protagonisti di questa giornata: il ritrovo è previsto per le ore 15:00 a Viverone con partenza alle ore 16:00 per la visita alla Cantina Sociale con una piccola degustazione di vini; il ritorno a Viverone è previsto per le ore 18:30. L’evento sarà coronato da un apericena conclusivo presso il ristorante “Mea Culpa”, durante il quale verrà realizzata un’esposizione statica delle autovetture all’esterno del locale.

Il costo per la partecipazione all’evento è di € 35 a persona; la chiusura delle iscrizioni avverrà il 20 agosto. Per le adesioni è possibile effettuare il pagamento all’IBAN: IT90V3253203200006571052503 (intestata a Paolo Francescon).

La stagione del Club terminerà con il “Gran Galà Alfa – Lancia”, in programma per il 17 settembre. Data la grande riuscita primo evento del 2021, si è deciso di replicare anche quest’anno con un’esposizione delle vetture in piazza; la giornata terminerà con una cena riservata ai soci ed ai loro simpatizzanti.

È possibile seguire le pagine social del Club per rimanere aggiornati su tutte le novità ed i fuori programma dell’associazione.

Per informazioni: 329 1864691 (Paolo) – 348 2624954 (Marinella) – 339 3986578 (Roberto)



Mail: clubalfaromeobiella@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/clubalfaromeobiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/clubalfaromeobiella