Verrone: c'è l'ordinanza di risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile

Anche il sindaco di Verrone Cinzia Bossi, come altri colleghi, ha emesso l'ordinanza per il risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile.

In particolare, il documento ordina a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale: "con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati, il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, il lavaggio di veicoli privati, lo riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua, tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico".

Nell'ordinanza si invita anche la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini. Nel documento di ricorda però che è invece consentito l'utilizzo dell'acqua non potabile estratta dai pozzi privati, e che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà sanzionato.