Carabinieri, visita del Generale di Corpo d’Armata Gino Micale al Comando Provinciale di Biella

Nella mattinata di oggi, 4 agosto, il Generale di Corpo d’Armata Gino Micale, dal 9 gennaio 2022 Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”, il Comando di Vertice dell’Arma che ha la responsabilità del Nord Ovest della penisola, segnatamente sulle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Biella.

Il Generale Micale, già Comandante della Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” negli anni 2013 - 2016, ha assunto l’attuale comando a Milano dopo aver svolto per 3 anni l'incarico di addetto per la Difesa e Consigliere Militare presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'Onu a New York. Accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Mauro Fogliani, il Generale, presso la sede del Comando Provinciale di Biella, ha voluto rivolgere un saluto ai Carabinieri della componente territoriale operanti in Provincia.

Il Generale Micale, durante l’incontro con il personale, ha sottolineato come l’Arma da 208 anni, cioè da quando è stata fondata nel luglio 1814 a Torino, assolva al delicato incarico di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica. Per continuare ad adempiere a tale delicato ruolo, il Generale Micale ha evidenziato l’importanza della coesione che deve caratterizzare ogni reparto dell’Arma e della sensibilità e disponibilità che ciascun militare deve rivolgere alle istanze di sicurezza provenienti dalla comunità che i Carabinieri sono chiamati a tutelare. Il servizio svolto, che lega indissolubilmente i Carabinieri ai territori dove questi sono chiamati ad operare, deve essere svolto con dedizione e passione, connotazioni che contraddistinguono l’azione di ogni militare fin dall’arruolamento.

Il carabiniere è al servizio della comunità nel cui ambito opera come tutore della legalità, presso i vari Comandi Stazione sparsi per il territorio, e nel cui contesto vive con il proprio nucleo familiare. La visita in Biella è stata inoltre l'occasione per il Comandante Interregionale per incontrare alcune autorità provinciali, tra le quali, presso la Prefettura, il Prefetto della Provincia, Dott.ssa Franca Tancredi e, presso il Palazzo di Giustizia, il Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Teresa Angela Camelio.