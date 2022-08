Bottalino, un lettore: "Sembra che nessuno sia responsabile della pulizia"

Buongiorno Direttore,

concordo pienamente con quanto evidenziato da un altro lettore per quanto riguarda gli specchi del Bottalino che dovrebbero aiutare gli automobilisti provenienti dal Piazzo ad immettersi sulla strada per Biella, Oropa e Cossila (leggi qui). Vorrei aggiungere inoltre che la vegetazione presenta sulla destra della strada sta invadendo la carreggiata verso Cossila nella curva verso destra dell'incrocio con Via Juvarra (di fronte al bar). Più volte la zona è stata definita l'Amazzonia del Bottalino. Ormai è quasi impossibile evitare i rami della siepe che strisciano sulla carrozzeria delle auto quando ci si dirige verso Cossila San Grato.

Sembra che nessuno sia responsabile della pulizia della vegetazione, salvo le drastiche potature effettuate dal Comune di Biella, quando la strada è interessata dal Giro di'Italia.

Speriamo che il Giro torni presto ad Oropa, ovviamente non solo per la pulizia della vegetazione.

Con cordialita'