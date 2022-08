Occhieppo Inferiore, un nuovo parco giochi per il divertimento dei bambini ma non solo, FOTO e VIDEO

Occhieppo Inferiore, un nuovo parco giochi per il divertimento dei bambini ma non solo

Le ultime certificazioni per poterlo usare sono arrivate alle 17, e alle 18,30 c'è stato il taglio del nastro, oggi 3 agosto a Occhieppo Inferiore del nuovo parco giochi tra via Romioglio e via Schiapparelli. Un'area vasta, dedicata non solo ai più piccoli, ma anche agli amanti del fitness, agli anziani e ai nostri amici a quattro zampe. Nel parco si trovano infatti oltre ai coloratissimi e divertentissimi giochi, per i bambini e i ragazzi di tutte le età, anche attrezzi per chi ama tenersi in forma, uno spazio per l'attività fisica dolce adatta anche agli anziani e non solo. Il nuovo parco è stato infatti anche pensato con un'area cani con tanto di percorsi per farli divertire. Il costo del progetto è stato di circa 211 mila euro, dei quali 16 mila della Regione.

“Sono giochi per tutti – commenta la sindaca Monica Mosca – dai più piccoli ai più grandi, agli anziani. Ci sono fontanelle e l'area cani. Qui dove ci sono i giochi i nostri amici a 4 zampe non possono entrare, per loro c'è uno spazio dedicato”.