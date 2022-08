Calcio, all'ex Pro Vercelli e Trino Peretti le chiavi del centrocampo del Cossato

Il Città di Cossato comunica di aver concluso un accordo con il giovane centrocampista Leonardo Peretti. Il classe 2003, indosserà la maglia gialloazzurra del Cossato dopo aver indossato quella delle giovanili della Pro Vercelli fino ad arrivare alla Primavera.

Lo scorso anno, per lui, anche un'esperienza in Eccellenza con Lg Trino. Peretti, è un centrocampista offensivo, in grado di giocare sia come mezzala sia come trequartista, dotato di buona tecnica e di una buona progressione palla al piede.