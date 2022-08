Reddito di cittadinanza senza averne diritto, truffa da 1.4 milioni, Chiorino: "Ennesimo spreco di denaro pubblico"

"È evidente come il reddito di cittadinanza sia ormai un meccanismo indifendibile - dichiara l'assessore al lavoro di Fratelli d'Italia Elena Chiorino - parte da un presupposto di solidarietà, ma continua a dimostrarsi una riforma fallimentare e diseducativa che disincentiva al lavoro e che va abolita anche per fermare l'emorragia di truffe continue ai danni dello Stato e dei cittadini onesti. Le risorse destinate al reddito devono essere impiegate per sostenere l’economia reale, il lavoro e chi crea ricchezza e vuole assumere. Il mio sentito grazie per l'impegno con cui le forze dell'ordine hanno fermato l'ennesimo odioso spreco di denaro pubblico riportando ancora una volta la legalità". Ha concluso Chiorino.