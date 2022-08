San Lorenzo, "Pioggia di stelle" a Ponderano

Anche quest’anno, nella suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, in Ponderano, si svolgerà il tradizionale Concerto intitolato “Pioggia di stelle”, giunto ormai alla sua undicesima edizione.

Questo appuntamento, fin dalla sua nascita, costituisce un’occasione per poter ascoltare, in territorio biellese, alcuni giovani solisti in carriera, accanto ad artisti già noti al pubblico. Quest’anno ne sarà protagonista la flautista Anna Ratti, classe 1997, già distintasi in concorsi nazionali e internazionali e allieva del Conservatorio di Lugano. La giovane musicista, che si è esibita come prima parte e come solista con prestigiose orchestre, proporrà, tra i vari brani in programma, una fantasia per flauto solo di Telemann e il celebre quanto suggestivo brano di Claude Debussy intitolato “Syrinx”. Con accompagnamento d’organo, Anna Ratti eseguirà anche una gradevole sonata per flauto e basso continuo, composta da uno dei figli di Johann Sebastian Bach e assai appropriata all’acustica della Chiesa. Accanto a lei, come “padre nobile” della serata, il baritono Pier Antonio Rasolo, dalla voce e dal volto ben noti al nostro pubblico. Il cantante proporrà alcune celebri arie della tradizione vocale, accanto ad altri brani di autori piemontesi meno noti, tra i quali Pietro Magri e Geremia Piazzano. Al prezioso organo Ramasco, come sempre, siederà il maestro Beniamino Calciati, organista, musicologo e direttore artistico di “Pioggia di stelle”.

Il concerto inizierà con una sorta di dialogo tra il testo biblico e la musica, in quanto verrà eseguita, all’organo, la prima sonata biblica di Kuhnau, basata sul celebre racconto di Davide e Golia. Negli anni, i giovani artisti, che ora svolgono, in varie realtà italiane ed europee, feconde attività concertistiche, hanno regalato momenti di vero incanto, grazie alla loro professionalità e alla sonorità avvolgente trasmessa dalla stupenda acustica della Chiesa di San Lorenzo.

Il concerto, che raccoglie un pubblico sempre più nutrito e appassionato, è organizzato dalla Pro Loco Ponderano, in collaborazione con la Parrocchia, con la finalità di offrire un momento di intrattenimento culturale, che completi la ricca offerta di iniziative nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono.