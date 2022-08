Deteneva armi non denunciate. Nei guai un pensionato biellese

Deteneva armi non denunciate. Nei guari un pensionato biellese - Foto archivio

Non aveva denunciato l’acquisto di diverse armi e munizioni, l'uomo sottoposto ad una verifica nel proprio domicilio da parte dei Carabinieri della Stazione di Masserano.

In possesso di un regolare porto d’arma in corso di validità e pertanto ben consapevole della normativa di riferimento, non ha saputo giustificare il proprio operato anche perché era trascorso diverso tempo dal momento dell’acquisto, avvenuto oltre un anno prima.

I militari hanno quindi sequestrato tutte le armi e le munizioni rinvenute nel corso del controllo ed hanno anche ritirato il porto d’armi, per evitare reiterazioni nel reato.

Per l’anziano, residente nel biellese, è scattata una denuncia diretta alla Procura della Repubblica di Biella per detenzione abusiva di armi ed omessa denuncia ed una segnalazione alla Prefettura per gli aspetti di competenza.

Ancora una volta dal Comando dell’Arma di Cossato ricordano che i controlli del rispetto della normativa di settore avvengono con regolarità verso i detentori di armi da sparo residenti nella provincia. Per ogni necessità o chiarimento tutti i cittadini possono rivolgersi ai Comandi Stazione di residenza.