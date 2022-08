Tamponamento tra 3 automobili in via Torino nel pomeriggio di oggi 3 agosto a Biella. L'incidente si è verificato in via Torino, nei pressi della rotonda di piazza Adua.

Ancora in fase di accertamento la dinamica dello scontro. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi del caso e la viabilità, oltre che il 118.