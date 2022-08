Benna, furgone sorpassa donna in bici che si spaventa e finisce nella cunetta, foto archivio

Attimi di preoccupazione per una donna in bici finita in una cunetta, a bordo strada.

È successo ieri, 2 agosto, a Benna: ai militari dell’Arma, giunti sul posto, la 55enne avrebbe raccontato di essersi spaventata a causa di una manovra di sorpasso compiuta da un furgone in transito. Una volta superata, la ciclista è finita a terra, fuori dalla carreggiata: fortunatamente non avrebbe riportato ferite.