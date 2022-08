Quaregna Cerreto, perdita acqua, cede la strada scongiurato il peggio

Ore intense quelle di ieri sera martedì 2 agosto, tra le 19 e le 22,30 a Quaregna Cerreto, dove buona parte del Comune ha rischiato di rimanere senza acqua per ore, per una perdita di acqua importante che ha causato anche un cedimento stradale. A evitare il peggio è stato l'intervento di Vigili del Fuoco e di Cordar.

L'allarme è scattato intorno alle 19 quando un cittadino ha chiamato il 112 per avvisare di una perdita di acqua importante in via Bardona. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco. Il sindaco Katia Giordani ha seguito le operazioni per tutto il tempo tenendo informati i cittadini sui social fino a notte tardi.

"Mi hanno chiamata i Vigili del Fuoco intorno alle 19 per dirmi che cosa stava accadendo - racconta Giordani - . Io e l'assessore ai Lavori Pubblici siamo andati a vedere e sono state messe le transenne. Cordar, avvisato di quanto stava accadendo, è arrivato tempestivamente e si è messo al lavoro subito. Intorno alle 21,16 mi è stato detto che si sarebbe dovuto interrompere per tutta la notte il servizio idrico fino a questa mattina ad esclusione di via Martiri, Quintino Sella e vie limitrofe che sono servite da un'altra linea per permettere alla ditta di escavazioni di procedere alla riparazione del grave guasto in via Bardona. Alle 22,30 mi hanno invece telefonato per dirmi che riuscivano a mettere tutto in sicurezza senza chiudere. Una ditta ha lavorato tutta la notte per riparare il guasto. Meno male perchè con questo caldo sarebbe stato davvero difficile chiedere ai cittadini di restare senza acqua. Ringrazio tutti per il tempestivo intervento e l'attenzione dedicata al problema".