"Quante donne ancora subiscono violenza verbale e fisica?" Un lettore scrive

Gentile direttore,

ci sono scene che non vorremmo accadessero e ci sono notizie che sentiamo tutti i giorni ma che ci scivolano sulla pelle perché probabilmente non ci toccano da vicino..

Questa mattina ho assistito a un episodio che mi ha fatto veramente male, e in pochi secondi mi sono apparsi tutti i titoli e le notizie riguardanti la violenza sulle donne che in continuo vengono pubblicate e, ahimè, aumentano.

Ore 7,25, Biella, un bar di via Lamarmora, una coppia seduta fuori e lui, in piedi con aria minacciosa, che davanti a tutti inveisce e mostra il pugno a pochi centimetri dal viso della donna. E' stata questione di pochi minuti, i due si sono allontanati subito, anche perché i presenti sono intervenuti. Le discussioni sono normali in una coppia, ma questa immagine è stata veramente brutta e mi vengono i brividi nel pensare quante donne subiscano violenza verbale e fisica tutti i giorni (personalmente ritengo che questo episodio sia una forma di violenza) senza la possibilità di difendersi.