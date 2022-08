Biella, Bottalino, un lettore: "Gli specchi sono invasi dal verde, qualcuno si farà male"

Venendo già dal Bottalino qualcuno si farà male prima o poi. Ci sono gli specchi davanti alla fontana lungo via Ramella Germanin che sono completamente sommersi dal verde, dagli arbusti, c'è un degrado totale che immagino sia della proprietà sopra abbandonata, ma è davvero un po' di tempo che persiste questa situazione e nessuno ha ancora fatto nulla. Se scendi dal Bottalino per girare verso Oropa o verso Biella è pericolosissimo. Con il sole, in particolare alla sera, c'è gente che preferisce andare verso la rotonda per girare, che immettersi direttamente sulla strada, perchè non vedi proprio nulla, non si vedono le auto che arrivano da Oropa o dalla Strada della Nera. Mi hanno detto che c'è anche una telecamera lì sotto coperta da tutto quel verde. Se qualcuno facesse qualcosa sarebbe meglio.