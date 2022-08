Campiglia Cervo, al via due progetti per chi prende il reddito di cittadinanza

Anche a Campiglia Cervo si dà il via libera ai PUC, progetti utili alla collettività a favore dei percettori del reddito di cittadinanza. La delibera è stata approvata dalla giunta comunale guidata dal sindaco Maurizio Piatti.

Come si legge nel documento “i beneficiari del reddito possono svolgere attività per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16; inoltre, sono tenuti ad offrire la propria disponibilità allo svolgimento delle attività nell'ambito dei PUC, se hanno sottoscritto un Patto per il Lavoro o per l'Inclusione Sociale”. Nel caso specifico, il Comune ha approvato due progetti per un addetto tecnico manutentivo e un addetto al servizio mensa.