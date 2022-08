Podismo, le corse della settimana fino al 7 agosto nel Biellese

Settimana impegnativa per i podisti, 5 gli appuntamenti in programma della settimana.

Giovedì 4 - Trofeo Elso Siletti, corsa podistica non competitiva e camminata ludico motoria, libera a tutti. La manifestazione è alla 37° edizione, ed è organizzato dal Gruppo Sportivo Graja e dalla Pro Loco di Graglia, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione tecnica dell’AS Gaglianico 1974. Il Ritrovo è presso la palestra comunale di Graglia (BI) dalle ore 18.00; Partenza camminata 19.10 – Partenza corsa 19.30.

Venerdì 5 - Camminata non competitiva di 8 Km "Serra Trail" tra i boschi di Sala Biellese. L'organizzazione è de La Vetta Running di Mongrando e la società Pietro Micca Biella Running di Biella. Il ritrovo è alle ore 17 a Sala in frazione Bornasco presso il Padiglione Feste. La partenza è alle 19,15.

Sabato 6 - Corsa in montagna organizzata dal gruppo Alpini della Valle del Cervo. Partenza e arrivo saranno a Campiglia Cervo. Il ritrovo per le iscrizioni è previsto presso la sede del Gruppo dalle 15.30, con partenza alle 17. Per info: 347.1623557.

Domenica 7 - a Graglia c'è la 43a Lauretana Mombarone - Km. 9, camminata ludico motoria aperta a tutti. L'organizzazione è de la Pietro Micca Biella Running, la Pro Loco Santuario di Graglia e il Gruppo Sportivo Alpini - Ana gruppo di Graglia. Il ritrovo è alle ore 7.00 presso lo stabilimento Lauretana S,p.A., Graglia (BI) Frazione Campiglie n. 56. Partenza ore 8.30, Tempo Max: 4h00. Ristori lungo il percorso e pranzo presso il rifugio Mombarone. L’iscrizione con pagamento e ritiro pacco gara sarà possibile il giorno della gara presso lo Stabilimento Lauretana S.p.A., Graglia (BI) dalle ore 7.00 alle ore 8.15. è obbligatoria la pre-iscrizione entro giovedì 3 Agosto 2022: - presso Accademia dello Sport in Biella (Corso Pella n.19/b dalle ore 16.30 alle ore 19.30, sino al 3 Agosto 2022), oppure, - via mail all’indirizzo podismo@pietromicca.it specificando NOME – COGNOMESOCIETA’ – ANNO DI NASCITA – N. TESSERA FIDAL – RECAPITO TELEFONICO.

Domenica 7 — Zubiena "Giro dei tre guadi". Ottava edizione. Competitiva e non competitiva di km 7. Ritrovo dalle ore 8:30 presso la sede della Pro Loco. La partenza è alle 9,30 per la competitiva e 9,45 non competitiva. Per inf. tel. 349.7844786. Iscrizioni entro il 6 agosto.