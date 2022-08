Corsa in montagna con spaghettata finale in Valle Cervo (foto di repertorio)

Corsa in montagna realizzata dal gruppo Alpini della Valle del Cervo. La manifestazione podistica avrà luogo sabato 6 agosto, con partenza e arrivo a Campiglia Cervo. Il ritrovo per le iscrizioni è previsto presso la sede del Gruppo dalle 15.30, con partenza alle 17. Seguirà spaghettata in piazza chiesa alle 19.30. Per info: 347.1623557.