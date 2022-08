Elezioni 2022, partiti al lavoro per le candidature: ecco i nomi della Lega

È partito il conto alla rovescia per le elezioni politiche del 25 settembre e i partiti hanno indicato i primi nomi da inserire nei collegi uninominali del Piemonte o nelle liste proporzionali. Ora la palla passa agli organismi superiori per la decisione finale. La scadenza ultima per la presentazione delle liste e candidature è prevista per il prossimo 22 agosto.

Con anticipo, si sono mossi Partito Democratico e Lega: tra i dem, spicca il nome del biellese Paolo Furia, attuale segretario regionale del PD (leggi qui) e già consigliere comunale a Palazzo Oropa. Tra le fila del Carroccio, invece, sono emersi sei nomi su espressa volontà dei militanti, riunitosi venerdì sera nella sede di via Repubblica.

Si tratta di: Cristina Patelli, parlamentare uscente, eletta nella scorsa tornata; Michele Mosca, attuale consigliere regionale nonché commissario provinciale della Lega; Barbara Cozzi, consigliere provinciale, in consiglio anche a Gaglianico; Roberto Simonetti, ex presidente della Provincia, deputato per due legislature e ora responsabile amministrativo del gruppo parlamentare del gruppo Lega alla Camera dei Deputati; a loro si sono aggiunti gli assessori del comune di Biella Silvio Tosi e Gigliola Topazzo. I nomi sono stati inviati alla segreteria regionale, all'attenzione del commissario Riccardo Molinari, che poi li sottoporrà al leader della Lega Matteo Salvini per l'accettazione definitiva.

“L'auspicio è che ogni territorio abbia il suo rappresentante locale in Parlamento – commenta Mosca – Sappiamo che non sarà semplice alla luce dei tagli dei parlamentari conseguente alla riforma costituzionale. La decisione finale arriverà in una decina di giorni”.