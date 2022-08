Amici della lana e Storie di piazza al Lanificio Botto di Miagliano

Le due associazioni di Promozione Sociale e Amici della lana e Storie di piazza condividono da molti anni lo spazio creativo offerto dal Lanificio Botto di Miagliano con obiettivi e attività differenti, la prima associazione ha focus centrato sulla lana e sulle attività di promozione e valorizzazione della fabbrica, del paese e del territorio, la seconda ha prettamente vocazione teatrale e cinematografica ed esercita l’attività nel Biellese e oltre Provincia.

Spesso le due realtà collaborano supportandosi nella programmazione come nel caso di questo 6-7 agosto in cui lo spettacolo dal vivo la fa da padrone. Il 6 agosto alle 21 Marco Gobetti, attore, regista e drammaturgo, ritorna a Miagliano nell’anfiteatro P408 dopo la bellissima esperienza che lo ha portato ad un’immersione di cinque giorni nel laboratorio per i progetti di Storie di Piazza dedicati agli adolescenti.

Ritorna Gobetti con uno spettacolo evocativo: le 130 repliche de “Il nome della rosa” con il suo “Teatro di riciclo”, lo spettacolo monumentale cui prese parte e che andò in scena in molti teatri d’Italia nella stagione 2017/18, con la regia di Leo Muscato e prodotto dai Teatri Stabili di Torino, Genova e del Veneto.

Il 7 agosto invece al Lanificio concerto per Suoni in movimento, dell’associazione NISI, partner artistico con Storie di Piazza per la Rete Museale Biellese, nelle attività artistiche a supporto delle aperture domenicali della Rete. Comunicato a parte. www.storiedipiazza.it www.amicidellalana.it