Tango: Tutti i benefici della “danza dell’abbraccio” insegnata dal maestro Stefano Aggio della scuola Kineos Danza a.s.d.

Il tango argentino, ovvero l’unione tra i due mondi della musica e della danza, è nato come un’espressione popolare e artistica. Anche se non si conosce l’origine del nome di questo ballo, la cosa certa è che sprigiona passione, sensualità e vitalità in un vortice da vivere sia all'interno della coppia che lo pratica, sia all'esterno per chi lo osserva da spettatore. Dichiarato nel 2009 “Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco, il tango viene spesso definito la “Danza dell’Abbraccio”, nel quale i corpi dei ballerini si intrecciano in figure dal sapore mitologico, muovendosi all’unisono ed entrando in una profonda connessione.

Scegliere questa disciplina significa: entrare a far parte di un gruppo di persone unite da questa passione, aprirsi a nuove conoscenze, sfidare i propri limiti ed anche trovare la propria libertà di espressione. Il tango è un’ottima fonte di benessere: aiuta a mantenersi in forma, a migliorare la postura, a concentrarsi meglio e a dare espressività al proprio essere.

Stefano Aggio, insegnante e ballerino professionista della scuola Kineos Danza di Candelo (BI), ha vissuto i benefici del tango sulla propria pelle: nato con il ballo nel sangue, ha iniziato a danzare a 18 anni ed è diventato insegnante giovanissimo. Dopo una lunga carrellata di esperienze nei vari generi del ballo - liscio, latino, boogie-woogie, rock and roll e caraibico - nel 2000 si è aperto al mondo del tango argentino: “È stato come una chiamata, ed è avvenuto tutto in maniera naturale; praticarlo e, soprattutto, insegnarlo mi fa sentire davvero realizzato”.

I corsi di Stefano sono l’eccellenza del tango nel territorio biellese. Le lezioni spaziano dal tango, alla milonga, sino al vals, e si insegnano improvvisazione, musicalità e codici tanguéri. “Nella nostra scuola la disciplina del ballo procede insieme al divertimento della lezione di gruppo” racconta Stefano. “Accompagnamo gli allievi ad un’esperienza totale e coinvolgente, in cui l'apprendimento della tecnica del tango (il ballo più sofisticato al mondo!) si mescola all’esperienza emozionante della condivisione comune”.

“In questi anni il mondo del tango è cambiato molto” spiega. “La regolare frequenza delle lezioni collettive, soprattutto in questo particolare periodo storico, può essere difficile da sostenere, a volte. Perciò le nostre proposte si adattano alle esigenze dei corsisti. La scuola è disponibile tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, per concordare lezioni private e pratiche negli orari più consoni. I corsi sono aperti a tutti, accogliamo coppie di qualsiasi età o sesso”.

Lo staff di Kineos Danza è composto dall’insegnante – nonché direttore artistico – Stefano Aggio e dalla maestra diplomata Simona Bellan. Simona, già assistente di Kineos nel 2012, si è diplomata come maestra nel 2016 seguendo uno specifico percorso formativo all'interno della scuola.

Kineos organizza, periodicamente, pratiche assistite ed eventi, per dar modo ai “tanguèros” di ripassare ciò che hanno imparato durante le lezioni, poiché è fondamentale sperimentare ed esercitarsi nel ballo vero e proprio. La scuola offre, inoltre, ai propri tesserati la possibilità di iscriversi come agonisti, usufruendo di tutti i benefici che ne derivano, come la partecipazione alle gare.

Kineos Danza con sede a Candelo (BI), in via del Carmine 6, opera anche nella provincia di Novara. La sede operativa di Novara si trova, attualmente, in via Ansaldi 4.

Stefano è inoltre insegnante di Yoga e Pilates. Presso l’Atelier di Candelo sono disponibili anche lezioni di queste due discipline (maggiori informazioni sul sito della scuola).

Per informazioni: Cell. 328 7247652 (Stefano)

Sito: www.kineosdanza.it/tango

Pagina Facebook: www.facebook.com/kineos.danza

Pagina Instagram: www.instagram.com/kineosdanza

