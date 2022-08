Un'auto con a bordo due ragazze finisce fuori strada e urta un palo in cemento dell'illuminazione pubblica. È successo poco dopo l'una di notte di martedì 2 agosto in via Battaglione Intra a Verbania. Ferite lievi per le due giovani, una di ventitré e l'altra di tredici anni.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco di Verbania e il personale sanitario del 118. Presente anche una volante della questura per ricostruire la dinamica del sinistro.