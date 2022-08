Valdilana, versa bonifico per piscina da giardino ma è una truffa (foto di repertorio)

Avevano pubblicizzato la vendita di prestigiosi prodotti per il tempo libero ed il giardinaggio attraverso un noto sito di acquisti online i due truffatori cinquantenni individuati dai militari della Stazione di Valdilana.

I malviventi erano riusciti a convincere una donna residente nel triverese ad effettuare un bonifico in loro favore in cambio di una “piscina per giardino” proposta ad un prezzo ritenuto molto vantaggioso. Dopo il versamento del danaro la vittima ha aspettato inutilmente l’arrivo del corriere con il prodotto richiesto sino a quando, dopo ripetuti solleciti andati a vuoto, ha compreso di essere stata raggirata.

Solo a questo punto la donna si è rivolta ai militari del comando di Valdilana ai quali ha raccontato l’intera vicenda. Gli investigatori si sono subito attivati per bloccare l’accredito della somma versata che purtroppo era già stata prelevata dal conto corrente, ma sono comunque risaliti all’identità degli intestatari ed alla conseguente contestazione quali autori del reato commesso. A questo punto è stata doverosa la denuncia dei due malfattori, già noti alle forze dell’ordine per reati dello stesso tenore, con la trasmissione di un rapporto all’Autorità giudiziaria.