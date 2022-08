Lutto a Biella, è morto l'agente di Polizia Stradale Gaetano Ferrara

Lutto a Biella per la morte di Gaetano Ferrara, ex agente di Polizia Stradale, mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 94 anni. La Santa Benedizione sarà impartita giovedì 4 agosto, alle 11, presso il cimitero urbano di Biella, ove riposerà accanto ai suoi cari. È possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Defabianis sita a Biella, in Strada Santa Maria di Campagnate 35/A, con i seguenti orari: 8/12.30 e 14/17.30.