Incendio a lato della superstrada, in azione Vigili del Fuoco e Polizia Locale (foto M. Benedetti per newsbiella.it)

I Vigili del Fuoco per l'opera di spegnimento e la Polizia Locale (per regolare il traffico) sono intervenuti nel pomeriggio di oggi martedì, 2 agosto, intorno alle 16.30, per un incendio di sterpaglie a lato della Superstrada, nel comune di Biella.

Per consentire alle squadre di operare, è stato chiuso anche l'ingresso che da Vigliano porta a Biella, nei pressi dell'uscita di Chiavazza che dovrebbe essere riaperto a momenti.