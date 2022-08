Brusnengo, torna il fuoco, al lavoro anche l'elicottero (foto di C. Ciccarelli per newsbiella.it)

Non c'è pace per Brusnengo, dove nel pomeriggio di oggi martedì 2 agosto intorno alle 16 sono nuovamente tornati in azione per un altro incendio Vigili del Fuoco di Biella e Cossato, Aib, Carabinieri Forestali e questa volta anche un elicottero della Regione. Quest'ultimo si è reso necessario in quanto buona parte della zona interessata dalle fiamme è zona militare quindi recintata.

L'intervento è tutt'ora in corso, seguiranno aggiornamenti.

Nei giorni scorsi altri incendi hanno interessato la zona (leggi qui), l'ultimo domenica.