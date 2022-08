Biella, auto contro moto in Strada dell'Antua, l'automobile finisce contro un muro (foto newsbiella.it)

Incidente tra auto e moto oggi, martedì 2 agosto, intorno alle 17.30, in Strada dell'Antua a Biella.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità che al momento è ancora a senso unico alternato, oltre che il 118.

Ancora in fase di accertamento la dinamica dello scontro. Alla guida della moto c'era un ragazzo che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso, mentre l'automobile ha finito la sua corsa contro un muro.