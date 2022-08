Biella, due uomini a spasso con droga nei pantaloni: fermati e denunciati dai Carabinieri

Due uomini di 20 e 35 anni sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La coppia, già nota alle forze dell'ordine per reati specifici, è stata fermata a piedi tra la serata di ieri, 1° agosto, e questa mattina per alcuni controlli nel centro di Biella.

Qualcosa deve aver insospettito i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Biella che hanno proceduto ad accertamenti più approfonditi: alla fine, stando alle ricostruzioni di rito, uno dei due aveva occultato all'interno dei pantaloni 5 grammi di eroina; l'altro, invece, aveva con sé due grammi di cocaina e altri due di hashish. Tutto il materiale è stato sequestrato. Inevitabile, a questo punto, il deferimento all'Autorità Giudiziaria.