Biella, donna viene colpita in volto e manda messaggi di aiuto agli amici: la Polizia arresta un uomo

Manda tre messaggi di aiuto a tre conoscenti chiedendo loro di essere salvata dall'uomo (con il quale ha avuto una precedente relazione) che si era presentato alla sua abitazione. Di fronte alle sue richieste, gli amici hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine descrivendo bene la situazione.

Una volta sul posto, le Volanti di Polizia hanno arrestato un 51enne, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di atti persecutori, lesioni e danneggiamento. La donna avrebbe raccontato agli agenti di essersi trovata in casa l'uomo e di aver ricevuto minacce, insulti e un forte schiaffo in volto, che l'avrebbe fatta cadere a terra e sbattere con la testa contro un muro. La vittima è stata poi assistita dal personale sanitario del 118 che ha giudicato le sue ferite guaribili in una quindicina di giorni.

Ora, l'uomo, difeso dall'avvocato Sergio Gronda, si trova in carcere, in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip, prevista per domani mattina. Proprio quest'ultimo era già stato fermato dalla Polizia qualche mese fa per violazione del divieto di non avvicinamento ma venne rilasciato dopo il ritiro delle denuncia da parte della donna.