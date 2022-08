La rivoluzione del filo di paglia

Si è svolto nelle giornate del 30 e 31 luglio a Lesa, nella scenografica cornice delle colline moreniche del Lago Maggiore, la due giorni divulgativa del metodo di coltivazione dell’orto naturale.

I principi ispiratori di questo metodo di agricoltura sostenibile si possono ascrivere principalmente all’opera del biologo e filosofo giapponese Manasobu Fukuoka che a partire dagli anni 40 con la sua pionieristica “rivoluzione del filo di paglia” ha introdotto il concetto di agricoltura del “non fare”. Un concetto per nulla datato ed anzi mai come in questo periodo di parossistica evidenza dei cambiamenti climatici trova piena adesione in tutti coloro che, un po' come accadeva nelle popolazioni arcaiche, cerca nella sussistenza e nella sostenibilità i capisaldi per un radicale cambio di paradigma.

Le giornate esperienziali di apprendimento e condivisione di queste pratiche di agricoltura sostenibile si sono svolte presso la tenuta rurale degli amici Sara e Massimo sotto la guida illuminante di Kutluhan Ozdemir allievo di Panos Manikis, un discepolo diretto del Maestro Fukuoka nel Natural Farming Center di Edessa in Grecia e del quale Kutluhan ne è il coordinatore.

Il seminario che ha visto la partecipazione di un buon gruppo di persone di diverse generazioni, ha seguito un programma che ha riguardato in particolare la metodologia della pacciamatura a base di fieno e paglia che consente di sostituire efficacemente laboriose e faticose pratiche quali vangatura, innaffiatura ed estirpazione delle infestanti (che in agricoltura naturale si definiscono erbe spontanee) promuovendo quindi un’agricoltura conservativa e rigenerativa del suolo in luogo di tutte le attuali pratiche agronomiche che hanno come obiettivo primario non tanto la produzione di un bene quale è il cibo bensì una merce che abbia le caratteristiche necessarie per essere coltivata facilmente, stoccata in enormi magazzini per tutto il tempo necessario prima di essere finalmente messa sui mercati nei modi ed i tempi che i cicli finanziari stabiliscono.

Necessariamente ne consegue che il rispetto del suolo, il mantenimento della fertilità non siano gli obiettivi centrali di queste pratiche messe in atto da aziende sempre più grandi con il risultato inevitabile di depauperare in maniera esponenziale la potenzialità insita nella Natura di rigenerarsi.