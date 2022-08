Agosto di Callabiana parte col botto, numeri come quelli del 2019 (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

“È stato un ottimo weekend, siamo soddisfatti dei numeri raggiunti, in linea con quelli del 2019. I due anni di stop dovuti all'emergenza Covid non ci hanno penalizzati. Numerosi gli apprezzamenti da parte dei visitatori”. Bilancio più che positivo quello delineato dagli organizzatori di Agosto di Callabiana, uno degli eventi targato Pro Loco più apprezzati dalla popolazione biellese (e non).

Oltre ad una buona cucina, ha fatto centro il ricco programma musicale della rassegna. Si ricomincia giovedì 4 agosto con tapulone con purè e grigliata mista per cena e, dalle 22, concerto di Fiordaliso; sabato 6 agosto si gusterà la cena con caciucco, il meglio dei doni del mare e grigliata mista; domenica 7 agosto gran fritto alla piemontese (milanese, cervella, salsiccia, fegato, zucchina, semolino, mela e amaretto). Si proseguirà fino al prossimo 15 agosto con il 40° raduno dei callabianesi e amici di Callabiana, la santa messa e il rinfresco finale.