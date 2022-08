Totem e pannelli illustrativi a Cerrione

Sono apparsi nuovi cartelli nel territorio di Cerrione. Ne dà notizia il sindaco Anna Maria Zerbola: “Il nostro Comune fa parte del Distretto del Commercio Al Point, con Cigliano alla guida come territorio capofila. Ora, con il contributo della Regione Piemonte sono stati posizionati in ogni comune membro dei totem particolari. Cerrione compreso. Ogni pannello illustra con fotografie i luoghi più caratteristici del posto; inoltre, sul retro, è presente la cartina con i comuni facenti parte del distretto. Infine, è incisa la storia del paese in lingua italiana e inglese”.