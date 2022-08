Salussola, nuove tariffe per l'uso della palestra

Novità in arrivo a Salussola sull'utilizzo della palestra. E' di questi giorni una delibera che prevede infatti nuove tariffe. In particolare, nel documento si richiama la deliberazione di gennaio 2022 con la quale veniva determinata la relativa tariffa, stabilita nella misura unica di € 25,00/h, invariata per residenti e non residenti.

Nelle righe successive si specifica però che con questo nuovo atto ci saranno dei cambiamenti: nel dettaglio, l'uso della palestra non continuativo costerà € 25,00/h, mentre l'utilizzo con cadenza settimanale (1/h alla settimana), nel periodo estivo ( Maggio – Ottobre) : € 90,00/mensile, nel periodo invernale ( Novembre – Aprile) : € 150,00/mensile.

Per quanto riguarda l'utilizzo con cadenza settimanale (2/h alla settimana), nel periodo estivo ( Maggio – Ottobre) : € 120,00/mensile, nel periodo invernale ( Novembre – Aprile) : € 180,00/ mensile.

"Dette tariffe sono stabilite nella stessa misura per residente e non residenti - si legge nella delibera - . Sarà a carico dell’utenza la riconsegna dei locali in perfetto stato di pulizia".