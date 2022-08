Vigili del Fuoco di Biella in sciopero: "Si deve evitare di arrivare alla disgrazia", FOTO

Al Comando dei Vigili del Fuoco di Biella oggi martedì 2 agosto è sciopero. Da questa mattina alle 9, le sigle sindacali Co.Na.Po., Confsal, Usb, Cgil, Cisl, Uil dell'unica sede biellese, si sono date appuntamento per protestare per la crisi del settore operativo.

"Sulla carta siamo in 94, ma solo sulla carta - spiega Fabio Bonora USB -. Nel 2005 eravamo in 20 a turno, oggi in 18, a volte 17. I pensionamenti non sono stati rimpiazzati e le previsioni sono ancora peggio". Dal 2018 al 2021 hanno cessato il servizio 6 unità e tra pensionamenti e mobilità nei prossimi mesi il Comando perderà altro personale.

"Il problema grande - spiega Claudio Cambursano Co.Na.Po. - è che non si può tirare troppo la corda perchè si deve evitare di arrivare alla disgrazia. Sabato, giusto per fare un esempio, c'è stato un incidente in superstrada dove sono andati in 5 perchè era una prima partenza. Poco dopo è stato richiesto il nostro intervento in un incendio importante a Curino, dove è uscita una squadra da 3 persone, cosa che non si dovrebbe fare, ma non c'erano altre unità perchè non potevano venire via dall'incidente. Grazie che sono arrivati i volontari a darci una mano, ma non possiamo sempre fare affidamento su di loro, non dovrebbe essere così, sono volontari".

Altra questione sono i mezzi: "La nostra autoscala ha 26 anni - continua Cambursano - . E' già stata aggiustata diverse volte e come tutte le cose dove sono state messe delle pezze dopo un po' non ce la fa più. Ora si verificano a volte dei malfunzionamenti, e per sistemarla servono da preventivo altri 25 mila euro".

Roma ha "promesso" 4 nuove unità. "Dovrebbero arrivare in ottobre - spiega Bonora - , ma non saranno 4 effettivi. Già sarebbero comunque pochi, a noi ne servirebbero almeno 8, ma comunque anche i 4 sono sulla carta e intanto al loro arrivo ne andranno via altri per pensionamento e siamo da capo".