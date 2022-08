Tollegno, nastrino di merito all'Ispettore Roberto Germanetti della Polizia Locale

A Roberto Germanetti sarà consegnata l'onorificenza "Nastrino Covid 19".

La Giunta Regionale ha deliberato in aprile di conferire il "Nastrino COVID-19" quale onorificenza per il personale di Polizia municipale che ha operato sul territorio con continuità in periodo di lockdown e nei mesi successivi di emergenza sanitaria. La volontà è quella di esprimere gratitudine per gli addetti di Polizia municipale che si sono particolarmente impegnati nei servizi diretti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. E tra questi, per volontà della giunta Acquadro di Tollegno, c'è l'Ispettore Roberto Germanetti, che come richiesto dalla normativa "nel periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022 inclusi, "ha prestato servizio per almeno 210 giorni, anche non continuativi, sul territorio regionale organizzando ed attuando attività mirate a garantire il rispetto delle norme, nazionali e regionali, emanate in relazione all’emergenza sanitaria, supportando attivamente la popolazione ed esponendosi ad un rischio personale elevato di contagio da COVID-19"".

All'Ispettore sarà assegnata una decorazione da apporre sull’Uniforme durante una cerimonia che con molta probabilità sarà a settembre. "Roberto Germanetti si è meritato questo riconoscimento - commenta il sindaco Pier Giuseppe Acquadro - si è impegnato molto nel periodo in questione, tra notifiche e controlli, e per questo motivo abbiamo colto l'opportunità che ci ha dato la Regione di dargli questo riconoscimento".