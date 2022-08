Sandigliano: a settembre gli iscritti alle medie a lezione alle elementari e in oratorio

E' di appena qualche giorno fa l'ordinanza a firma del sindaco Mauro Masiero che impone lo sgombero dei locali della scuola media e dell'Istituto comprensivo a Sandigliano in quanto “In condizioni statiche si sono evidenziate carenze negli elementi orizzontali, particolarmente nelle travi. Viceversa in condizioni sismiche si sono evidenziate diverse problematiche negli elementi verticali e cioè i pilastri in cemento armato.” (leggi qui)

L'amministrazione però non ha perso tempo e ha già trovato la soluzione in modo da non dare pensieri ad inizio anno scolastico a famiglie e ragazzi.

"Siamo fortunati che abbiamo una scuola elementare grande - spiega il primo cittadino Mauro Masiero - . Per questo 5 aule della media saranno ospitate alle elementari e altre 4 all'oratorio. Tra l'altro sono tutti spazi con un ingresso che non crea problemi alle altre scuole. L'elementare e l'oratorio sono poi molto vicini, in questo modo sono comodi genitori e gli insegnanti che passano da una scuola all'altra. Abbiamo cercato di fare il più in fretta possibile per cercare di trovare una sistemazione in modo che le famiglie fossero tranquille. Almeno è una situazione stabile che andrà bene anche tutto l'anno, non sappiamo quanto durano i lavori".

Il grande problema per l'amministrazione è ora quello di trovare i fondi per sistemare la scuola media: "E' una cosa che non ci aspettavamo - conclude il sindaco - . Ci è stato detto che la scuola necessitava di interventi mentre stavamo facendo altre verifiche. In ogni caso si dovranno fare lavori importanti valutati intorno ai 400 mila euro. Adesso cercheremo i fondi e poi una ditta che spero si metta al lavoro e finisca il prima possibile. Abbiamo già fatto presente la situazione in Regione e in Provincia speriamo che qualcuno ci ascolti".