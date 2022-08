Nuovi supermercati a Biella, la posizione di Forza Italia

La questione dei nuovi supermercati a Biella che, nel Consiglio Comunale del 25 luglio, ha causato una divisione nella maggioranza di centrodestra sulla richiesta della Lega di rinviare la discussione sull'ipermercato di via Milano a Chiavazza , continua a far discutere.

Forza Italia-Civica Indipendente, gruppo di maggioranza a Palazzo Oropa, ha votato a favore del progetto Ex Pettinature Riunite di via Carso, mentre non è convinto di quello di Chiavazza.

“Nell'ultimo Consiglio Comunale - dichiara il capogruppo Alberto Perini – abbiamo approvato le Ex Pettinature perché é un'area degradata che trova dopo 22 anni l'occasione per essere riqualificata. Quindi le condizioni che la legge chiede quando si va in deroga ai cambi di destinazione d'uso c'erano tutte”.

“Molto diversa – continua Perini - la situazione dell'ipermercato a Chiavazza, la cui delibera è stata rinviata, dove la questione non è l'opportunità politica di un nuovo supermercato, ma anche tecnico-giuridica. A Chiavazza noi non vediamo interesse pubblico, a tutela del quale la legge, ed una sentenza del TAR Piemonte del 2018, dicono che i Comuni devono prima individuare le aree degradate e poi chiedere al Consiglio Comunale la deroga alla destinazione d'uso da produttivo a commerciale”.