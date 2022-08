Fondazione Biella, Bando sport + distribuiti 100 mila euro per lo sport nel Biellese

Ammontano a 107.500 euro i contributi deliberati nel mese di giugno dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per progetti e interventi nell’ambito dello sport attraverso il bando “Sport+”. Le richieste complessivamente pervenute sono state 29 e hanno rispecchiato la consueta attività delle tante associazioni sportive che operano nel settore sport.

Tra i principali criteri di valutazione utilizzati dalla Fondazione, oltre alla sostenibilità delle iniziative, vanno ricordati l’impatto sociale ed educativo, la messa in campo di azioni di contrasto al disagio sociale e di facilitazione dell’inclusione e dell’integrazione (con particolare attenzione al coinvolgimento di soggetti provenienti dalle fasce più fragili della popolazione). Grande importanza inoltre è stata data alla presenza nei progetti di interventi di formazione di istruttori, allenatori, tecnici e dirigenti, in particolare su tematiche relative al ruolo di educatore; alle azioni di sensibilizzazione alla pratica sportiva come forma di benessere psico-fisico dei giovani e delle loro famiglie e alle azioni di sensibilizzazione al fair play finalizzate al comportamento leale con gli avversari e la prevenzione di atti di violenza e discriminazione razziale e il rispetto dei valori dello sport nel ricercare la vittoria tramite un confronto leale con gli avversari.

Il contributo massimo richiedibile era pari a € 6.000,00. “La Fondazione sostiene con attenzione il mondo dello sport biellese nell’ambito dell’area Istruzione e formazione – commenta il Segretario Generale Andrea Quaregna – riteniamo infatti che la pratica di una corretta e continuativa attività sportiva costituisca per le giovani generazioni in particolare un grande valore aggiunto sia sul piano dello sviluppo fisico sia su quello della crescita attraverso buone prassi e regole condivise in contesti protetti”.

Elenco complessivo contributi Bando Sport+ (TOTALE € 107.500,00)

€ 6.000,00 Asd Biella Rugby Club – Biella, per l’attività rugby: sport, educazione, sviluppo;

€ 6.000,00 Asd Scuola Pallavolo Biellese – Biella, per l’attività la pallavolo maschile nel biellese e progetto sitting volley;

€ 6.000,00 Asd Tigers Prealpi Biellesi -Lessona (BI), per l’attività crescere attorno ad un Pallone;

€ 6.000,00 ASD Pollone – Pollone (BI), per l’attività campionato under 15 - corsi per formazione e istruzione sportiva fascia età anni 5-6-7;

€ 6.000,00 Asd Bi-Roller Pattinaggio Biella – Biella, per l’attività rotelliamo;

€ 6.000,00 Asd Trivero Basket- Valdilana (BI), per l’attività Pallacanestro per tutti a Valdilana;

€ 6.000,00 Apd. Pietro Micca Biella – Biella, per l’attività sportiva 2022 – 2023;

€ 6.000,00 Fcd Cossatese – Cossato (BI), per l’attività nessuno deve restare indietro;

€ 6.000,00 Asd. Atletica Stronese – Strona (BI), per la promozione dell’attività sportiva per bambini e ragazzi in età scolare e attività di inclusione sociale;

€ 5.500,00 Apd Villaggio Lamarmora – Biella, per l’attività “Non Te Lo Buco Sto Pallone!”;

€ 5.000,00 Apd Chiavazzese 75 – Biella, per l’attività calciatori in erba - lo Sport dei Giovani di Chiavazza;

€ 3.000,00 Asd Dragon's Karate - Vigliano Biellese (BI), per l’attività Sportiva Anno 2022/2023;

€ 3.000,00 Asd I Faggi Tweener – Biella, per l’attività multisport 2022;

€ 3.000,00 Asd Free Time Biella – Viverone (BI), per l'attività motoria dai 3 ai 14 anni;

€ 3.000,00 Acf Bi.Veo – Biella, per l’attività di calcio femminile giovanile: un progetto aggregativo e inclusivo per le bambine biellesi che giocano a calcio;

€ 3.000,00 Asd Ucab 1925 – Biella, per l’attività ciclistica giovanile;

€ 3.000,00 Asd Valle Elvo - Occhieppo Superiore (BI), per l’attività solide fondamenta;

€ 3.000,00 Ssd Move On Beat Srl - Vigliano Biellese (BI), per l’attività ricominciamo a danzare a sostegno dell'attività sportiva 2022;

€ 3.000,00 Asd Tennistavolo Biella – Biella (BI), per l’attività Tennistavolo+;

€ 3.000,00 Asd Ippon 2 Karate - Occhieppo Superiore (BI), per l’attività il karate come supporto nei disturbi specifici dell'apprendimento;

€ 2.500,00 Circolo Culturale Ricreativo Salussolese-Sci Club Salussola – Salussola (BI), per l’attività corso di sci e snowboard rivolto a giovani dai 6 ai 18 anni;

€ 2.000,00 Asd Le Ski Nautique – Viverone (BI), per l’attività saltiamo sull'acqua natura stili di vita attivi e sport nautici per la tutela della salute;

€ 2.000,00 Asd Ginnastica Biella - Campiglia Cervo (BI), per l’acquisto corsia facilitante mt.18;

€ 2.000,00 Asd Sci Club Biella – Biella (BI), per l’attività muoviamoci insieme sicuri;

€ 2.000,00 Esd Paladini Minibasket Biellese – Biella, per l’attività paladini si diventa!;

€ 2.000,00 Asd Skouters – Pollone (BI), per l’attività e adesso...tutti fuori!;

€ 2.000,00 Football Club Valsessera – Crevacuore (BI), per l’attività settore giovanile scolastico;

€ 1.000,00 Asd Oropa Outdoor – Biella, per l’attività di pattinaggio su ghiaccio Oropa;

€ 500,00 Asd Centro Nautico Pegaso – Cambiano (TO), per l’attività scivoliamo sull'acqua; per scoprire il lago e la natura, stili di vita attivi e sport nautici per la tutela dell’adolescenza.