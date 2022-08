Rugby, Biella si colora di azzurro: sarà la sede del test match con la Francia

Biella si colorerà nuovamente di azzurro il 9 settembre prossimo quando in città la Nazionale femminile incontrerà, alla Cittadella del Rugby di via Salvo d’Acquisto, la Francia per il terzo test match estivo di avvicinamento alla Rugby World Cup 2021 al via sabato 8 ottobre in Nuova Zelanda.

Sabato 3 settembre le Azzurre giocheranno il primo test con Les Blues a Nizza. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Filippo Musso, presidente Brc: “Sarà una bella sfida! Apriremo la nuova stagione alla grande, portando a Biella un evento tanto importante come un test match della Nazionale femminile che, di fatto farà a Biella, buona parte della preparazione pre Mondiale. Come al solito ce la metteremo tutta per organizzare al meglio, Biella negli anni si è guadagnata un’ottima fama per quanto riguarda ospitalità ed organizzazione, non ci smentiremo. Questa sera il consiglio direttivo del club si riunirà ed inizieremo a spartirci i compiti a dovere. Per l’Italia sarà un test difficile e molto competitivo, la seconda partita consecutiva nel giro di una settimana, ma abbiamo delle grandi ragazze che anche a Biella daranno un grande spettacolo. Speriamo che ancora una volta il pubblico biellese risponda favorevolmente alla nostra proposta, ci aspettiamo lo stadio pieno”.