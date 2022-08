Nuoto pinnato, campionati al Lago di Viverone: ecco i risultati dello Sport Club Pralino

Si sono svolti i campionati italiani di fondo di nuoto pinnato, ospitati per la prima volta al lago di Viverone, dove gli atleti dello Sport Club Pralino hanno preso parte alla competizione.

Per il settore giovanile, Giorgia Destefani conferma di essere tra le migliori atlete in Italia e conquista il primo posto under 18 nei 1000 metri mono, mentre poco dietro di lei si piazza Carlotta Colombo che si classifica settima nei 100 metri mono e seconda nei 5km monopinna. Giulia Cerchi invece, specialità pinne, ottiene il quinto posto giovanile nei 1000 metri. Per il settore maschile giovanile, Andrea Cartotto si classifica terzo nei 1000 metri pinne e settimo nei 3000 metri pinne; per la specialità monopinna, invece Nicolò Marchiori ottiene il secondo posto di categoria nei 1000 e 2000 metri.

Passando al settore assoluto, Gaia Savioli si conferma tra le atlete più forti di Italia con una medaglia d’argento nei 1000 metri mono, seguita dalla compagna Greta Trocca che ottiene il quarto posto nei 1000 metri mono e il secondo nei 5km monopinna. Per la specialità pinne, Carolina Trocca ottiene il terzo posto nei 1000 metri. Per la categoria master, Mariella Pellerei ottiene due ori nei 1000 e 3000 metri pinne. Si è così conclusa la stagione nazionale 2021-2022 per lo Sport Club Pralino e per gli allenatori Emiliano Zanella e Monica Facelli, che attendono le convocazioni per i campionati mondiali di fondo che si terranno sempre a Viverone nel prossimo settembre.