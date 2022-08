Pella: "La pressione fiscale va abbassata e sarà Forza Italia a farlo"

“Servono interventi di riduzione, vera, della pressione fiscale nel nostro Paese, che ha raggiunto una tale incidenza da strozzare l’impresa, da un lato, e da ridurre sensibilmente la possibilità di spesa dei singoli contribuenti e delle famiglie. Quello che Forza Italia farà tra i primi provvedimenti sarà proprio questo, rappresentando d'altronde un punto cardine del proprio programma e della propria identità da sempre. L'imprimatur del Presidente Berlusconi in questa direzione sarà credibile, chiaro e univoco, così come incredibili e inammissibili sono le proposte della sinistra che vuole aumentare le tasse, a partire da quelle di successione”. Lo dichiara Roberto Pella, capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia.