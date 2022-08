La nuova frontiera del trading: Alfa Advisor di Trading Millimetrico

Il settore del trading viene spesso approcciato con sospetto, più che altro per la difficoltà nel capire un mondo così vasto e così ricco di sfaccettature. Da oggi l'approccio risulta però più semplice ed immediato, grazie all'intelligenza artificiale e ad alcuni software in grado di agire per conto nostro, con una precisione fino a poco tempo fa ritenuta quasi un'utopia. Si fa riferimento al software Alfa Advisor di Trading Millimetrico: uno strumento realmente al servizio di chi lo usa, che consente di rendere automatici gli investimenti ottimizzando il tempo a propria disposizione. Per questo motivo, si tratta di un tema che merita di essere approfondito.

Cos'è Alfa Advisor di Trading Millimetrico?

Come anticipato poco sopra, Trading Millimetrico è una compagnia che ha deciso di lanciare un software di trading a dir poco innovativo, basato sull'intelligenza artificiale e del tutto automatizzato. Si parla nella fattispecie di un programma in grado di operare sul mercato seguendo strategie preimpostate, in maniera autonoma e senza l'intervento in prima persona dell'utente. Il software viene progettato per chi vuole investire nel forex trading, nella compravendita di azioni e nel settore delle criptomonete, ma non ha il tempo per occuparsi di tutto personalmente.





Di fatto, l'unica azione da compiere è il settaggio iniziale del software, dopodiché il programma verrà messo nelle condizioni di operare in piena autonomia. Il software riesce dunque a collegarsi alle piattaforme di broker, e tramite una serie di pattern, analizza il mercato e agisce solo quando trova delle condizioni favorevoli alle direttive impostate dal set up dell'utente. Grazie ai suoi algoritmi basati sull'IA (intelligenza artificiale), il programma di Trading Millimetrico è in grado di riconoscere i momenti migliori per comprare o per vendere, per poi operare sulle piattaforme di broker scelte dall'utente stesso.





All'investitore non resterà altro da fare che monitorare i profitti derivanti dalle operazioni effettuate, o modificare il set up correggendolo in corsa, secondo le proprie personalissime strategie di investimento. Il software, restando connesso 24 ore su 24, sarà sempre operativo e quindi pronto per intervenire, senza l'aiuto di una persona in carne ed ossa.

La rivoluzione di Alfa Advisor e i vantaggi del programma

Alfa Advisor è un'autentica rivoluzione nel comparto dei programmi di Expert Advisor. Il software, infatti, non è semplicemente basato sull'intelligenza artificiale, ma è anche totalmente personalizzabile dall'utente. Riesce dunque a coniugare due anime in una: da un lato è del tutto autonomo ed è capace di ragionare in base al contesto proposto dal mercato, dall'altro dà la possibilità all'investitore di settare dei pattern molto specifici, per dire esattamente all'AI cosa deve fare e quando deve farla.





Rispetto ad altri programmi simili ma meno evoluti, questo software conviene anche per via della garanzia proposta in sede di acquisto. Si tratta inoltre di un marchio registrato presso la EUIPO, e questo non fa altro che aumentare l'affidabilità del prodotto. In conclusione, un sistema di automazione perfetto per chi sta approcciando per la prima volta il mondo del forex, e non sa come muoversi o pensa che sia troppo complesso.