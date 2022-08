Concerto a Valdilana con musiche di Chopin, Schumann, Schubert e Liszt

Domani, 2 agosto, alle 21, Jason Flower in concerto alla Biblioteca comunale (in via Marconi, al Centro Zegna) di Valdilana. L'associazione musicale Euphòria, con il patrocinio del Comune, propone il Concerto Pianistico a cura del pianista americano Jason Flower. Il concerto prevede musiche di Chopin, Schumann, Schubert e Liszt. Info: 3475736128