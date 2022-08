In difficoltà sui sentieri della Valsesia: recuperato dall'elicottero

Intervento dell'elisoccorso, nel tardo pomeriggio di domenica, per recuperare un escursionista in difficoltà nei sentieri sopra Cravagliana. Poco prima delle 19 di ieri, alla sala operativa del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è giunta una richiesta di soccorso di una persona di 70 anni che, durante un'escursione, si è trovata in difficoltà.

Al telefono l'escursionista ha spiegato di trovarsi nei pressi del comune di Cravagliana a circa 1300 metri di quota alla Sella di Camplasco. Gli addetti della sala operativa Vigili del fuoco si sono occupati delle procedure di geolocalizzazione e contemporaneamente hanno allertato il nucleo volo Vigili del Fuoco di Torino che immediatamente ha inviato il mezzo aereo per il recupero dell'escursionista.

Alle ore 19.45 circa il personale elicotterista del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha effettuato il recupero dell'escursionista, poi consegnato incolume, presso un punto prestabilito nel comune di Cervatto, alla squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Cravagliana.