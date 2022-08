Dal Nord Ovest - Nuotata notturna verso l'Isola Bella ma non rientrano

Intervento di vigili del fuoco, carabinieri e guardia costiera stanotte per la ricerca di due ragazzi nelle acque del lago Maggiore a Stresa, davanti alla zona di Carciano.

L'allarme è partito da alcuni amici, non vedendo rientrare i due, dopo che questi avevano indicato la volontà di fare un bagno e dirigersi verso l'Isola Bella, poco prima della mezzanotte di ieri. Alle 2 sono scattate le ricerche, vane per quanto concerne la zona indicata dagli amici. I due giovani sono stati individuati qualche ora dopo da squadre di soccorritori dei vigili del fuoco sull'Isola Bella, stanchi e infreddoliti ma fortunatamente in buone condizioni di salute.