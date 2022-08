Vigliano: Siepi in fiamme, a spegnere ci pensano i Vigili del Fuoco

Poco prima dell'una, a Vigliano, i Vigili del Fuoco di Biella e Cossato sono intervenuti chiamati dai residenti di Piazza Martiri che hanno avvistato un incendio divampato in una zona alberata della piazza. A bruciare le siepi in prossimità di recinzioni e alberi. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere in breve tempo il rogo evitando che le fiamme si propagassero a tutta la vegetazione. Non si conosce al momento la causa dell'incendio.