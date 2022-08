Dolore a Trivero per la morte di Mariella Barberis Negra, insegnante di lettere e volontaria attiva (foto dalla pagina Facebook di Associazione Delfino)

Ha dedicato la sua vita agli alunni delle scuole medie di Trivero, insegnando loro lettere e italiano per tantissimi anni. È morta all'età di 71 anni Mariella Barberis Negra, docente stimata e apprezzata per le sue qualità morali e professionali.

Oltre all'istruzione, era molto attiva nel mondo dell'associazionismo: è stata volontaria all'Avis Trivero e membro degli Amici della Brughiera e dell'Associazione Delfino. Proprio quest'ultima realtà l'ha voluta ricordare con un post sulla propria pagina Facebook: “Con dolore, salutiamo la nostra volontaria Mariella Barberis Negra. La ringraziamo per il tratto di strada fatto insieme a noi, per l'impegno e il tempo che ha offerto alla nostra associazione, a servizio dei cittadini. E la ricordiamo con grande affetto. Per chi volesse accompagnarla nell'ultimo viaggio, il funerale sarà celebrato mercoledì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Trivero Matrice”.