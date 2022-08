Cossato: Copiosa perdita di sostanza oleosa in via 25 aprile, pericolo per la viabilità

Si è reso necessario un tempestivo intervento, prima di mezzanotte, a Cossato in via 25 Aprile, per bonificare la carreggiata invasa da una copiosa perdita di sostanza oleosa e pericolosa per chi transitava. Allertati, sono intervenuti il personale della SA Sicurezza e Ambiente, per la bonifica del tratto stradale e i Vigili del Fuoco per assistenza alla viabilità.

Al momento non si conosce il responsabile della perdita, né la causa. Si stanno raccogliendo testimonianze per risalire all'accaduto.