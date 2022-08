Candelo, perde il controllo dell'auto e si scontra con mezzo in sosta: lievi ferite per una 66enne (foto di repertorio)

Una donna di 66 anni è stata trasportata in ospedale, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di ieri, 31 luglio, a Candelo. Stando alle prime ricostruzioni, la conducente avrebbe perso il controllo dell'auto per cause da accertare e si sarebbe scontrata contro un altro mezzo parcheggiato lungo la via. A causa dell'impatto, la signora alla guida avrebbe riportato lievi ferite. È stata subito assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme agli agenti di Polizia.